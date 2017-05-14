Еще одно "серебро" Исламиады отошло Азербайджану

2017-05-14 20:20 | www.trend.az | 4

БАКУ / Trend/ - Азербайджанская дзюдоистка Ирина Киндзерска, выступающая в весовой категории 78 килограммов, выиграла серебряную медаль на соревнованиях по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Киндзерска в финале уступила представительнице Турции Кайре Сайыте.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.