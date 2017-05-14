Катар завоевал первое "золото" на Исламиаде

2017-05-14 20:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку завершились соревнования женщин по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров в рамках IV Игр исламской солидарности.

Победу в соревнованиях одержала представительница Катара Алдана Саад Аль Мубарак. Серебряную медаль завоевала иранская спортсменка Хания Рустамийан, а "бронза" досталась спортсменке из Туниса Олфе Черни.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)