Катар завоевал первое "золото" на Исламиаде
2017-05-14 20:21 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку завершились соревнования женщин по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров в рамках IV Игр исламской солидарности.
Победу в соревнованиях одержала представительница Катара Алдана Саад Аль Мубарак. Серебряную медаль завоевала иранская спортсменка Хания Рустамийан, а "бронза" досталась спортсменке из Туниса Олфе Черни.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Анвар Мамедов)