После Исламиады в Баку нацелена на Олимпиаду в Токио – серебряный призер Илаха Гасымова (ФОТО)

2017-05-14 20:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После успешного выступления на IV Играх исламской солидарности в Баку Илаха Гасымова нацелена получить лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщила Trend азербайджанская спортсменка, которая в весовой категории до 55 кг на соревнованиях по карате (кумитэ) завоевала серебро.

«Я всегда хорошо выступаю у себя на Родине. В 2015 году взяла бронзу первых Европейских игр в Баку, а теперь – серебро. Хотя могла завоевать и золото, так как финал с египетской каратисткой Яссмин Аттийе закончился вничью, но судьи отдали ей предпочтение. Теперь впереди еще много соревнований и главное надо завоевать лицензию на Олимпиаду в Токио», - сказала Илаха Гасымова.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)