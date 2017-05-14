Египет завоевал очередное "золото" Исламиады в Баку

2017-05-14 20:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку завершились соревнования мужчин по траншейной стрельбе в рамках IV Игр исламской солидарности.

Победу в соревнованиях одержал представитель Египта Ахмед Камар. Серебряную медаль завоевал турецкий спортсмен Огузхан Тузун, а "бронза" досталась спортсмену из Катара Насеру Али Аль Хемаиди.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)