Команда Азербайджана по ватерполо показала хорошую игру - тренер (ФОТО)

2017-05-14 20:29 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Команда Азербайджана по ватерполо показала хорошую игру несмотря на большой опыт противника, сказал Trend, главный тренер команды Азербайджана по ватерполо Анвар Магеррамов, комментируя игру с командой Индонезии, которая завершилась в пользу Азербайджана со счетом 9 -7.

По словам Магеррамова, встреча с командой Индонезии является второй по счету. Первая игра прошла в 2015 году в Тегеране, где также Азербайджан одержал победу.

"Команда Индонезии обладает достаточно большим опытом и играет в чемпионате Азии. Наши долгие тренировки и тактика игры нашей команды принесли успех. Тем не менее отмечу, что начало игры прошла несколько тревожно. Трудности были в четвертом периоде, были допущены ошибки, но не смотря на это команда смогла одержать победу. Мы будем работать над допущенными ошибками, чтобы устранить их. Нас завтра ожидает игра с командой Турции, а 17 числа с командой Саудовской Аравии. Эти две команды очень сильные и опытные. И мы будем стараться показать хорошие результаты",- сказал Магеррамов.

Игры исламской солидарности, по словам тренера команды, придадут еще большое развитие водным видам спорта в частности развитию водного поло в Азербайджане.

"Как вы знаете глава государства перед Европейскими Играми Баку-2015 дал нам спортсменам возможность пользоваться Комплексом водных игр. В этом Комплексе созданы группы по ватерполо и наша молодежь проявляет интерес к данному виду спорта. Мы благодарны господину Президенту Ильхаму Алиеву",- сказал Магеррамов.

(Автор: Гусейн Велиев)