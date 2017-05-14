Дзюдоист Мамедали Мехтиев: Я должен был победить, и мне это удалось

2017-05-14 20:29 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Я должен был победить, и, к счастью, мне это удалось. Об этом журналистам в воскресенье сказал азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев, завоевавший золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку в весовой категории до 90 кг.

"Со своим соперником, которого я одолел в финале, я встречался четыре раз: два раза он одерживал победу, два раза - я", - сказал пзербайджанский спортсмен.

Мехтиев отметил, что тот факт, что соревнования проводятся в Азербайджане, возлагает на спортсменов дополнительную ответственность.

"Болельщики нас поддерживают, ждут от нас побед. Поэтому на нас возлагается большая ответственность, мы должны побеждать. К счастью, мне это удалось", - сказал азербайджанский спортсмен.

Дзюдоист отметил, что некоторые люди не верили в его победу.

"Я доказал все и этим людям. Если бы не было тех, кто не верил в мою победу, может я и не стал бы чемпионом. Спасибо этим людям, они еще более укрепили мой дух", - сказал Мехтиев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)