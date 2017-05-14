БАКУ-2017: Азербайджан получил еще одну медаль на соревнованиях по карате
2017-05-14 20:36 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Фарида Алиева взяла "серебро" на соревнованиях по карате (кумитэ) в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.
В финале она проиграла турецкой каратистке Мельтем Ходжаоглу со счётом 2:6.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Азад Гасанли)