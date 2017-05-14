Азербайджанский пловец завоевал "золото" Исламиады
2017-05-14 20:41 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский пловец Максим Шембяров выиграл золотую медаль соревнований по плаванию на дистанции 1500 метров свободным стилем в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.
В финале его время составило 15:07,29.
Серебряную медаль завоевал индонезийский спортсмен Афлах Правира, а "бронза" досталась турку Эдизу Илдырымэру.
Отметим, что еще одна азербайджанская спортсменка Фарида Алкеремова вышла в финал соревнований на дистанции 100 метров свободным стилем.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Анвар Мамедов)