Пятизвездный отель на колесах – ФОТО

2017-05-14 21:00 | www.oxu.az | 4

Япония запустила самый роскошный в мире поезд.

По Японии начал курсировать самый роскошный в мире поезд для туристов со стоимостью билетов от трех до десяти тысяч долларов. Выпущенный компанией East Japan Railway состав класса люкс из 10 вагонов рассчитан всего на 34 пассажира. Высокие цены не отпугнули желающих насладиться роскошью: распределенные с помощью лотереи места были выкуплены вплоть до весны 2018 года.

Поезд, названный Suite Shiki-Shima («Остров четырех времен года»), будет курсировать между Токио и островом Хоккайдо.

Фото: The Yomiuri Shimbun / AP / East News

Поезд Suite Shiki-Shima был презентован журналистам в марте 2017 года, а в начале мая отправился в свое первое путешествие. Стоимость четырехдневной поездки варьируется от 500 тысяч до 1,05 миллиона иен с человека.

Фото: The Yomiuri Shimbun / AP / East News

Самый роскошный в мире поезд начал курсировать между Токио и Хоккайдо 1 мая. Желающих купить на него билет было так много, что пришлось выбирать победителей с помощью лотереи. На каждое место претендовали более 70 человек. В результате уже сейчас места забронированы на год вперед.

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Во время четырехдневного путешествия пассажиры смогут насладиться прекрасными пейзажами, видами небольших деревень. В этом помогут панорамные окна в последнем и первом вагонах. Они также оборудованы удобными диванами и креслами.

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

В поезде 17 люксов, напоминающих номера элитных отелей. Самый дорогой из них имеет два этажа и состоит из спальни, гостиной и ванной комнаты.

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

В вагоне-ресторане лучшие японские повара трудятся над изысканными блюдами для путешественников. Для любителей пропустить стаканчик работает бар с множеством прохладительных и горячительных напитков.

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

В некоторых комнатах можно не только отдохнуть, но и немного поработать, наслаждаясь видами лесов, полей и окрестных деревень.

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Meню peстopанa разработано специально для ВИП-путешественников поезда Suite Shiki-Shima и отражает традиции и кулинарные привычки регионов, через которые проходит поезд.

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Пассажиры поезда Suite Shiki-Shima могут насладиться не только шикарными видами из окон, но и живой музыкой.

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Внешний облик чудо-поезда, способного конкурировать с самой роскошной пятизвездной гостиницей, создавал известный дизайнер Кен Киюки Окуяма (Ken Kiyoyuki Okuyama), работавший ранее с Porsche, Ferrari и Maserati.

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Здесь можно не только со вкусом отдохнуть, но и искупаться в традиционной японской ванне из дерева хиноки.

Стол в ресторане сервирован по последней моде, а приветливый персонал рад услужить.

С.С.

