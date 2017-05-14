БАКУ-2017: Азербайджан взял "бронзу" на соревнованиях по карате

2017-05-14 20:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Каратист Асиман Гурбанлы, выступающий в весовой свыше 84 килограмма, принес Азербайджану бронзовую медаль.

В бою он одолел каратиста из Саудовской Аравии Тарега Хамеди со счётом 4:2.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)