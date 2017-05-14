Марина Дурунда выиграла золото IV Игр исламской солидарности в Баку

2017-05-14 20:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Марина Дурунда выиграла золото IV Игр исламской солидарности в Баку в упражнениях с лентой.

В финале она набрала 15.450 балла.

Серебряную медаль выиграла еще одна азербайджанская гимнастка Жаля Пириева, которая также набрала 15.450 балла, уступив Дурунде лишь по дополнительным показателям.

Бронзу выиграла Сабина Ташкенбаева из Узбекистана. У нее 14.950 балла.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.