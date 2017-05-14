Везде должен звучать гимн и развеваться флаг Азербайджана – победительница Исламиады Фарида Абиева (ФОТО)

2017-05-14 21:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская каратистка Фарида Абиева, выступающая в категории до 61 кг, стал победительницей IV Игр исламской солидарности в Баку. В финальной схватке взяла верх над представительницей Ирана Розитой Алипуркешкаалесаад. Фариде всего 22 года, из которых 17 лет она занимается каратэ, сообщает Trend.

«Два года назад на первых Европейских играх в Баку я осталась без медалей, но за это время прошла серьёзную подготовку и дала себе слово обязательно завоевать золото. Посвящаю победу всему азербайджанскому народу. И это только начало. Как известно, в прошлом году в командном зачете мы стали чемпионами Европы, впереди мировое первенство, а затем надо получить лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио. В жизни надо поставить перед собою цель и идти к ней, несмотря на все трудности, слушать свое сердце и осуществлять мечту. Главное – везде должен звучать гимн Азербайджана и развеваться наш флаг», - сказала Фарида Абиева.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)