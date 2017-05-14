Азербайджанские парадзюдоисты принесли Азербайджану "золото" и "серебро" Исламиады

2017-05-14 21:10 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Стали известны победители соревнований по парадзюдо в весовой категории до 66 кг на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

В финале азербайджанский парадзюдоист Эльчин Талыбов встретился с другим представителем Азербайджана - серебряным призером Олимпийских игр Байрамом Мустафаевым.

Обладателем "золота" стал Талыбов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев)