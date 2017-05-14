В Турции нашли овцу-мутанта с челюстью в ухе – ВИДЕО

2017-05-14 21:30 | www.oxu.az | 3

Овца с челюстью в ушной раковине найдена в Турции.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Milliyet.

На мутацию обратил внимание хозяин животного, житель провинции Газиантеп Али Думан. Фермер рассказал, что во время стрижки он повредил машинкой ухо одной из овец.

«Но когда я решил поближе его рассмотреть, я понял, что это рот. Я очень испугался. Меня буквально начало трясти. Я в первый раз увидел нечто подобное», — признался мужчина.

Думан решил показать животное ветеринарам. Они были удивлены тем, что рот, несмотря на нестандартное анатомическое расположение, имеет несколько развитых зубов, снабжен слюнными железами и может выполнять глотательные движения. Однако, как отметили специалисты, образование в ушной раковине никак не связано с пищеварительным трактом.

«Я не думаю, что овца может есть этим ртом. Нам было бы интересно посмотреть, как это происходит, но владелец опасается за здоровье своего питомца», — сообщил ветеринар Исуф Илдырым, под чьим наблюдением находится животное.

По его мнению, причиной подобной мутации мог стать повышенный радиационный фон в среде обитания или чрезмерное использование фермером химических кормов.

З.Г.

