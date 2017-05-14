Баку-2017: Азербайджанские волейболистки обыграли сборную Турции

2017-05-14 21:18 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 продолжаются соревнования по волейболу среди женщин.

В группе "A" в воскресенье сборная Азербайджана встретилась с командой из Турции.

Азербайджанские волейболистки оказались сильнее соперниц из Турции во всех трех сетах - 25:18, 30:28 и 25:20 (3:0).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)