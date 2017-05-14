Айхан Мамаев: Посвящаю свою победу шехидам Азербайджана

2017-05-14 21:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Каратист Айхан Мамаев посвящает свою золотую медаль всем шехидам Азербайджана.

В беседе с журналистами Мамаев отметил, что азербайджанская сборная готовилась к Исламиаде с Европейских игр.

"Это потрясающее соревнование и я очень рад, что ни разу не проиграл у себя на Родине. Мы поставили перед собой задачи и добились их. Мое самое главное желание было победить, чтобы наш гимн прозвучал в этих стенах и мне это удалось. Спасибо всем, кто поддерживал нас на этом пути", - сказал Мамаев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)