Ирина Зарецкая: После Исламиады планируем выступить на Олимпийских играх

2017-05-14 21:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая после победы на IV Играх исламской солидарности в Баку планирует принять участие на Олимпийских играх.

В беседе с журналистами Зарецкая отметила, что это ее главные планы на ближайшее время: "У нас скоро отборочные соревнования на Олимпиаду - это значит два года тяжелой работы для нас".

Что касается ее сегодняшнего выступления, то она отметила, что самым сложным для нее был первый бой с египетской спортсменкой Надой Мохамед.

"Я очень настраивалась на этот турнир и у меня были сложные соперники, особенно первая каратистка и я думала, что если выиграю ее, то смогу победить остальных и взять золото. Так и случилось", - сказала она.

Зарецкая выразила благодарность тренерам и своей команде за большую поддержку и подчеркнула, что свою победу посвящает своему мужу.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)