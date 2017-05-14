Азербайджанский парадзюдоист пополнил копилку медалей страны очередным "золотом" Исламиады

2017-05-14 21:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский парадзюдоист Рамиль Гасымов, выступающий в весовой категории до 73 кг, принес Азербайджану очередную золотую медаль IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В финальном поединке Гасымов встречался с представителем Узбекистана Ферузом Сайидовым. Одержав в решающей встрече победу, азербайджанский спортсмен принес стране еще одно "золото" Исламиады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.