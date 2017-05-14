Баку-2017: Азербайджанские волейболистки обыграли сборную Турции

2017-05-14 21:50 | www.oxu.az | 3

На IV Играх исламской солидарности «Баку-2017» продолжаются соревнования по волейболу среди женщин.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в группе «A» в воскресенье сборная Азербайджана встретилась с командой из Турции.

Азербайджанские волейболистки оказались сильнее соперниц из Турции во всех трех сетах - 25:18, 30:28 и 25:20 (3:0).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

З.Г.

