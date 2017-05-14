Баку-2017: Азербайджан пополнил копилку медалей очередной "бронзой" Исламиады

2017-05-14 21:35 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский парадзюдоист Натиг Талыбов, выступающий в категории до 73 кг, принес Азербайджану очередную бронзовую медаль IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В поединке за "бронзу" соперником Талыбова был представитель Турции Айдын Сардар. Азербайджанский парадзюдоист, одержав уверенную победу иппоном, принес Азербайджану еще одну медаль.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)