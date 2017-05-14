Асиман Гурбанлы: Нет слов, чтобы передать свою радость

2017-05-14 21:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Нет слов, чтобы передать свою радость, сказал в воскресенье журналистам азербайджанский каратист Асиман Гурбанлы, завоевавший "бронзу" на соревнованиях по карате (кумитэ) в рамках IV Игр исламской солидарности.

"Мне сложно описать словами, что я чувствую. Я безгранично рад. Около года я упорно работал и на этом соревновании мне оставалось совсем немного, чтобы получить "золото", но к сожалению не его выиграть получилось. Тем не менее, мой соперник в схватке за "бронзу" тоже оказался очень сильным. Мы уже были знакомы, поэтому он выстроил правильную тактику против меня. Но я сказал себе, что не уйду с этого соревнования без медали", - сказал спортсмен.

Асиман подчеркнул, что посвящает свою медаль матери.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)