Завершился второй день соревнований Исламиады по тяжелой атлетике

2017-05-14 21:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку завершился второй день соревнований по тяжелой атлетике в рамках IV Игр исламской солидарности.

Сегодня прошли соревнования женщин в весовой категории 58 кг. и мужчин в весовой категории 62 кг.

В соревнованиях женщин победу одержала турецкая тяжелоатлетка Сумеййе Кендли, "серебро" выиграла индонезийка Акчедйа Жагаддхита, а "бронза" досталась представительнице Узбекистана Муаттар Набиевой.

В соревнованиях мужчин победу праздновал индонезийский спортсмен Эко Юли Ираван, серебряную медаль завоевал Ахмед Саад из Египта, а бронзовая медаль досталась представителю Саудовской Аравии Файсалу Альсуламии.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)