Еще один азербайджанский парадзюдоист выиграл "бронзу" Исламиады в Баку

2017-05-14 21:49 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский парадзюдоист Ровшан Сафаров, выступающий в категории до 90 кг, принес Азербайджану еще одну бронзовую медаль IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Соперником Сафарова в поединке за "бронзу" был другой представитель Азербайджана Тофиг Мамедов.

Одержав победу над соперником иппоном, Сафаров выиграл очередную бронзовую медаль Исламиады для Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)