Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей

2017-05-14 22:00 | www.oxu.az | 2

Недовольство собственной внешностью может сыграть злую шутку с обладателями слишком живого воображения. Попав под воздействие вымышленной реальности, они решают превратиться в одного из полюбившихся персонажей с помощью пластической хирургии. Романтиком во плоти оказался аргентинец Луис Падрон: он потратил более 32 тысяч долларов, чтобы стать настоящим эльфом.

Как передает Oxu.Az, Лента.ру нашла и других поклонников трансформации, решивших, что реальный мир — это слишком скучно.

Фото: @uispadron_plasticprince

Над Луисом, который живет в Буэнос-Айресе, издевались в детстве. Пытаясь сбежать от неприглядной реальности, мальчик увлекся сказками и фэнтези. По мере взросления этих пристрастий он не изжил.

Теперь 25-летний аргентинец тратит тысячи долларов на специальный крем от загара, чтобы его кожа была идеальной белизны, перенес липосакцию, ринопластику, инъекции ботокса, изменил цвет глаз и удалил все волосы на теле. Он планирует изменить форму ушей, сделать пересадку волос и удлинить конечности, чтобы казаться выше.

Фото: @opheliavanity

Офелия Ванити из Лос-Анджелеса потратила более 32 тысяч долларов, чтобы добиться сходства с куклой Барби.

30-летняя женщина сделала инъекции ботокса, дермального наполнителя (филлера) и различные косметические процедуры, изменила форму груди, перенесла глютеопластику (пластику ягодиц и планирует удалить ребро, чтобы сделать свою талию более узкой.

Фото: @rodrigoalvesuk

Родриго Алвеса с детства поклонялся Кену — легендарному возлюбленному куклы Барби.

С 2004 года 32-летний бразилец, живущий в Лондоне, перенес 42 хирургические процедуры, стал обладателем поддельных ягодиц и кубиков на животе. Последнюю пластическую процедуру он перенес в феврале 2016-го, но через какое-то время попал в больницу из-за того, что в носу появилось незапланированное отверстие.

Фото: @vinnyohh

22-летний Винни Ох из Лос-Анджелеса сделал более 110 пластических операций ради сходства с бесполым инопланетянином.

Впервые Ох обратился к пластическим хирургам пять лет назад, чтобы увеличить губы при помощи инъекции дермального наполнителя (филлера). С тех пор он изменил форму щек, бровей и губ десятками инъекций филлера, перенес пять операций по коррекции формы носа.

Чтобы завершить трансформацию, он планирует удалить гениталии, соски и пупок, изменить форму лба и ушей, вживить в челюсть и щеки силиконовые имплантаты. Стоимость всех этих процедур — около 160 тысяч долларов.

Фото: @pixeefox

25-летняя шведская модель Пикси Фокс потратила более 135 тысяч долларов, чтобы стать похожей на привлекательную мультяшку из фильма «Кто подставил кролика Роджера».

Фото: @therealredskull

37-летний Генри Дэмон из Венесуэлы сделал своим кумиром Красный Череп из вселенной Marvel.

Чтобы добиться сходства с отрицательным персонажем, он решился на множественные модификации черепа, татуирование лица, ринопластику и другие болезненные процедуры.

Фото: @cassandracass21

Догнать кролика Роджера решила и трансгендерная женщина Кассандра Касс, которая не пожалела на процедуры 200 тысяч долларов. 37-летняя американка стала образцом женственности — с большой грудью, тонкой талией и упругими бедрами.

Фото: @damianiandressa

Бразильская красотка Андресса Дэмиани решила стать настоящей принцессой. 23-летняя жительница Блуменау сделала из себя точную копию Эльзы, героини мультфильма «Холодное сердце».

С.С.

