Состоялась церемония награждения победителей соревнований Исламиады по художественной гимнастике (ФОТО)

2017-05-14 21:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров индивидуальных соревнований по художественной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности.

Азербайджанская гимнастка Марина Дурунда принесла в копилку страны две золотые и по одной серебряной и бронзовой медали, а Жаля Пириева - по одной медали каждого достоинства.

В церемонии приняли участие президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе и вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов.

(Автор: Максим Цурков)