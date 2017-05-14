Ильхам Закиев пополнил копилку медалей Азербайджана очередной "бронзой" Исламиады в Баку

2017-05-14 22:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев принес Азербайджану еще одну бронзовую медаль IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Соперником Закиева в поединке за "бронзу" был другой представитель Турции Хайран Дурсун.

Одержав победу над соперником иппоном, Закиев выиграл очередную бронзовую медаль Исламиады для Азербайджана.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)