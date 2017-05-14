Азербайджанский парадзюдоист выиграл "серебро" Исламиады в Баку

2017-05-14 22:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский парадзюдоист Кянан Абдуллаханлы, выступающий в весовой категории +100 кг, принес Азербайджану очередную серебрянную медаль IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В финали азербайджанский парадзюдоист Абдуллаханлы встретился с представителем Узбекистана Ширином Шарифовым.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)