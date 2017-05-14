Азербайджан удерживает лидерство в медальном зачете IV Игр исламской солидарности (ТАБЛИЦА)

2017-05-14 22:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - По итогам сегодняшнего дня Азербайджан продолжает лидировать в медальном зачете IV Игр исламской солидарности.

Сегодня копилка нашей команды пополнилась 14 золотыми, восемью серебряными и шестью бронзовыми медалями.

Всего в активе Азербайджана 24 золотые, 17 серебряных и девять бронзовых медалей. На втором месте Турция с 20 золотыми, 24 серебряными и 15 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Узбекистан с пятью золотыми, четырьмя серебряными и 12 бронзовыми медалями.