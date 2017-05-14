101-летний британец совершил прыжок с высоты в 4500 метров – ФОТО

2017-05-14 22:40 | www.oxu.az | 3

Ветеран Второй мировой войны 101-летний британец Вердун Хайес прыгнул с высоты в 4500 метров вместе со своими детьми, внуками и правнуками.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, об этом сообщает The Mirror.

Кроме представителей четырёх поколений одной семьи с парашютом прыгнул и врач ветерана.После прыжка вдовец сказал, что давно не чувствовал себя настолько прекрасно.

Он пробыл в свободном полёте две минуты и побил мировой рекорд. На момент прыжка возраст Хайеса составил 101 год и 37 дней, что на 34 дня больше предыдущего рекорда.

З.Г.

