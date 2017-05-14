Исламиада: Азербайджан завоевал 50 медалей

2017-05-14 23:02 | www.apa.az | 4

По итогам очередного дня соревнований Азербайджан продолжает лидировать в медальном зачете IV Игр исламской солидарности.

Как передает АПА, сегодня сборная Азербайджана завоевала 14 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Таким образом, количество медалей, завоеванной азербайджанской сборной на Исламиаде достигло 50-ти. В активе Азербайджана 24 золотые, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Сегодня было разыграно 39 комплектов медалей. Медалистами стали спортсмены из 24 стран. Радость чемпионства пережили атлеты из 13 стран.

Второе место в общем зачете соревнований занимает команда Турции (20 золотых, 24 серебряных, 15 бронзовых медалей), третье – Узбекистан (5-4-12).