ВВС Турции уничтожили 10 террористов РПК в Ираке

2017-05-14 23:08 | www.trend.az | 3

ВВС Турции накануне нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Зап и Синат-Хафтанин на севере Ирака, сообщает Генштаб ВС Турции.

В результате авиаударов уничтожены 10 террористов, в том числе два - в районе Зап, восемь – в районе Синат-Хафтанин.

Кроме того, уничтожены три огневые точки и четыре убежища боевиков.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

Террористическая организация РПК совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация РПК с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов РПК.