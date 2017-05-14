Глава МИД Азербайджана: "В дипломатии переговоры ради переговоров не существуют”

2017-05-14 23:15 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал, что после визита сопредседателей, возможна встреча министров иностранных дел.

Как сказал АПА министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в принципе встреча возможна: «Следуя логике встречи в Москве министров иностранных дел троих стран у меня сложилось такое впечатление, что вывод войск взамен на мир или территории взамен на мир возможно. Эта логика всего переговорного процесса за последние 12 лет. Но в дипломатии переговоры ради переговоров не существуют. Уже всем ясно, что Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана».