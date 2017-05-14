Самые красивые и необычные банкноты мира – ФОТО

2017-05-14 23:30 | www.oxu.az | 4

Каждый год Международная ассоциация коллекционеров банкнот (International Bank Note Society, IBNS) выбирает лучшую купюру из выпущенных центробанками разных стран.

Претендент на высокое звание должен обладать либо инновационной защитой от фальшивомонетчиков, либо представлять собой настоящее произведение искусства — в последнем случае оценивается именно художественная ценность банкноты. Еще одно важное условие — необходимо, чтобы купюра находилась в обращении.

Oxu.Az cо ссылкой на Лента.ру представляет самые красивые и необычные деньги мира, которые когда-либо попадали в списки IBNS.

Фото: Национальный банк Казахстана

10000 тенге, Казахстан. Лучшая банкнота 2011 года. «Потрясающий дизайн выполнен преимущественно в темных сине-фиолетовых тонах. На банкноте изображен монумент «Казах эли» с летящими птицами», - отметили в IBNS. В голосовании купюра опередила 100 канадских долларов и 100 гибралтарских фунтов.

Фото: Национальный банк Норвегии

100 крон, Норвегия. Претендент на звание лучшей банкноты мира 2017 года. Море — вот основная тема нового дизайна норвежских денег. На 100 кронах изобразили корабль викингов. «Море, благодаря которому мы общаемся с миром», - вот что символизируют 100 крон. На купюре в 50 крон, к примеру, разместили маяк. Он должен показать «море, объединяющее нас».

Фото: Национальный банк Гибралтара

100 фунтов, Гибралтар. Купюра с таким же дизайном была номинантом 2011 года. Теперь она претендует на победу в 2017-м. Внешний вид остался прежним, но уровень защиты от подделки повышен — через тонкую бумагу пропущена металлическая пластина (похожие металлические нити можно увидеть на российских банкнотах).

Фото: Национальный банк Мальдив

1000 рупий, Мальдивы. Попала в финал состязания за звание лучшей банкноты 2016 года. Особыми защитными механизмами она не отличается, ее выбрали за красоту и дизайн — на купюру попали обитатели морских глубин.

Фото: Национальный банк Мексики

100 песо, Мексика. Имеет шансы стать лучшей банкнотой 2017 года. Соревнуется с гибралтарскими фунтами и норвежскими кронами. Купюра выпущена в честь 100-летия Конституции Мексики. На ней изображены идеолог мексиканской революции Венустиано Карранса и глава Учредительного собрания Луис Рохас.

Фото: Национальный банк Швейцарии

50 франков, Швейцария. Лучшая банкнота 2016 года. Одержала победу благодаря красоте и надежности. Дизайн купюры обновлен впервые за 20 лет. На нее нанесли карту ветров и одуванчик (на обратной стороне — топографическая карта гор, сами горы и парапланерист). 50 франков напечатаны с использованием технологии Durasafe, которая «склеивает» банкноту из трех тончайших слоев, состоящих из разных материалов.

Фото: Национальный банк Аргентины

500 песо, Аргентина. Финалист конкурса банкнот 2016 года, соревновалась за лидерство со швейцарскими франками. Украшена ягуаром, защищена водяными знаками и металлической полоской, прошитой через бумагу.

Фото: Национальный банк Новой Зеландии

5 долларов, Новая Зеландия. Лучшая банкнота 2015 года. Мужчина на деньгах — сэр Эдмунд Хиллари, новозеландский альпинист. 29 мая 1953 года он первым из людей добрался до вершины Эвереста. В качестве дополнительных степеней защиты используется блестящая накладка с пингвином — одним из символов страны — и металлическая полоска с контуром Новой Зеландии и тем же пингвином.

Фото: Банк Англии

5 фунтов, Великобритания. Банкнота попала в финальную часть последнего конкурса и уступила швейцарским франкам. Выполнена из пластиковых материалов, устойчивых к влаге и грязи, отличается повышенным сроком службы. На купюре изображен премьер-министр Уинстон Черчилль, под ним напечатано его знаменитое изречение: «Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота». Правда, в Оксфордском университете отметили, что цитата оформлена неверно — ей не хватает кавычек. Поэтому кажется, что кровь, труд, пот и слезы обещает не Черчилль, а сама пятифунтовая банкнота.

Фото: Банк России

100 рублей, Россия. Финалист конкурса на лучшую банкноту 2015 года. Выпущена в честь воссоединения Крыма и России. На одной стороне изображен замок «Ласточкино гнездо», на другой — памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте и фрагмент картины Айвазовского «Русская эскадра на Севастопольском рейде». Под «Ласточкиным гнездом» находится QR-код со ссылкой на сайт ЦБ, где можно найти историческую справку о памятной банкноте.

С.С.

