Марина Дурунда: Для меня большая честь стоять на пьедестале в своей стране и петь ее гимн

2017-05-14 23:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня был тяжелый день, но мы всей командой справились, сказала Trend в воскресенье азербайджанская гимнастка Марина Дурунда, которая в третий день турнира по гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку выиграла две золотые, серебряную и бронзовую медали.

"Одна гимнастка сегодня подменяла и поддерживала другую и мы показали неплохой результат. Конечно же, всегда можно лучше и могли собрать все золотые медали. Через день мы уезжаем на Чемпионат Европы. Там надо будет выступать еще лучше, еще увереннее. Это для меня был первый старт, надо работать над ошибками", - сказала Дурунда.

Она отметила, что зал Национальной Арены гимнастики был забит до отказа.

"Это очень приятно, когда зал скандирует твое имя и название страны. Эмоции зашкаливают, и хочется показать еще лучший результат. Для меня большая честь стоять на пьедестале в своей стране и петь гимн, когда весь зал поет его вместе с тобой. Это мечта каждого спортсмена. Спасибо всем тренерам и Федерации гимнастики Азербайджана", - сказала Дурунда.

(Автор: Максим Цурков)