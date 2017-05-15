Постпред США при ООН назвала важным сотрудничество с Россией против ИГ

2017-05-15 00:08 | www.trend.az | 4

США считают важным сотрудничество с Россией по вопросу борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), заявила постпред США при ООН Никки Хейли, передает РИА Новости.

По ее словам, с приходом новой американской администрации Москва и Вашингтон прощупывают почву, а Россия пытается понять, как работать с президентом США Дональдом Трампом. "Я думаю, что сейчас нам необходимо двигаться вперед и выяснить, над чем мы можем с ними (Россией — ред.) работать, а над чем никак не можем ", — отметила она в интервью телеканалу ABC.

"Весьма важно, чтобы мы работали с Россией по борьбе с ИГ", — заявила Хейли.