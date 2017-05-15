Мариана Василева: Мы не имели права подвести наших зрителей

2017-05-15 00:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Для меня огромное счастье, что так много людей пришли поддержать наших гимнасток, сказала Trend в воскресенье главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

"Больше всех нашей победы ждали фанаты в зале. Я была очень рада увидеть так много людей на Национальной гимнастической арене. Своим присутствием они показали любовь и веру в то, что мы делаем и в наши успехи. Мы не имели права их подводить. Хочу сказать спасибо зрителям за понимание художественной гимнастики. Они поддерживали всех гимнасток, реагировали, когда кто-то выполнял сложный элемент или делает ошибку. За это зрителям низкий поклон. Я жду их снова на следующих соревнованиях. Нам очень приятно выступать перед полным залом", - сказала Василева.

Она также поделилась ожиданиями от чемпионата Европы, который стартует 19 мая в Будапеште.

"Сегодня были показательные выступления нашей юниорской группы. Надеемся, что они смогут выступить трижды без ошибок и встать на пьедестал. Они очень молодые и перспективные, дважды выступали на Кубке мира и оба раза выигрывали бронзовую медаль. Очень надеюсь, что Марина Дурунда сможет попасть в финал, ведь это очень важно после травмы. Жаля Пириева и Зохра Агамирова полетят с полными силами и надеждой попасть в первые 20 гимнасток – для нас это главное, чтобы Азербайджан смог добиться двух квот на следующий Чемпионат Европы", - сказала Василева.