ВОЗ подтвердила второй случай заражения лихорадкой Эбола в Конго

2017-05-15 00:29 | www.apa.az | 3

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила второй случай заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, медицинские службы также пытаются определить состояние еще 125 человек.

Агентство Франс Пресс 12 мая со ссылкой на заявление ВОЗ сообщило, что на северо-востоке Демократической республики Конго была зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, которая она унесла жизни трех человек. Последняя вспышка Эболы в ДРК произошла в 2014 году, тогда в связи с заболеванием погибли 49 человек.