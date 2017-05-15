В Мексике члены наркокартеля напали на журналистов

2017-05-15 00:44 | www.trend.az | 3

Готовившие материал о наркопреступности журналисты сообщили, что на них напали около 100 предполагаемых членов наркокартеля, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Они сказали, что сожгут нас заживо", — сказал стрингер Серхио Окампо (Sergio Ocampo).

По данным агентства, инцидент произошел в субботу в штате Герреро, Мексика. Семь журналистов, как местных, так и иностранных СМИ, были остановлены на шоссе предполагаемыми членами наркокартеля "Ла Фамилиа" (Familia Michoacana). Нападавшие украли автомобиль Окампо и вещи других журналистов. Никто из сотрудников СМИ не получил серьезных ранений.

Информацию о нападении на журналистов подтвердил представитель правительства штата Роберто Альварес (Roberto Alvarez).

Штаты Мичоакан и Герреро считаются одними из наиболее опасных в Мексике из-за деятельности наркокартелей, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США.