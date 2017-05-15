Premier Lig'de ikincilik Tottenham'ın

2017-05-15 00:57 | www.trend.az | 1

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham, sahasında Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek ikinci sırayı garantiledi.

Chelsea'nin şampiyonluğunu ilan ettiği Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham ile Manchester United karşılaştı.

Tottenham, 6. dakikada Victor Wanyama ve 49. dakikada Harry Kane'in golleriyle 2-0'lık üstünlük yakaladı. Manchester United'da Wayne Rooney'nin 71. dakikada attığı gol, maçın skorunu belirledi.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Tottenham, puanını 80 yaparak ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ve 4 haftadır galip gelemeyen Manchester United ise 65 puanla 6. sırada kaldı.

Crystal Palace'ın 4-0 yendiği Hull City, bitime bir hafta kala Middlesbrough ve Sunderland'in ardından ligden düşen son takım oldu.

Sahasında oynadığı maçta Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Wilfried Zaha, 34. dakikada Christian Benteke, 85. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic ve 90. dakikada Patrick van Aanholt kaydetti.

Günün diğer maçında ise Liverpool, West Ham United'ı deplasmanda 35. dakikada Daniel Sturridge, 57 ve 61. dakikalarda Philippe Coutinho, 76. dakikada Divock Origi'nin golleriyle 4-0 yendi. Liverpool, bu galibiyetle puanını 73 yaparak maç fazlasıyla Manchester City'nin bir puan önünde 3. sırada yer aldı.

Crystal Palace'ın 4-0 mağlup ettiği Hull City, ligden düşen son takım oldu.

Kaynak: AA