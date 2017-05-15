Азербайджанские художественные гимнастки достойно выступили на Играх исламской солидарности - ветеран спорта

2017-05-15 01:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские художественные гимнастки очень достойно выступили на Играх исламской солидарности, сказала Trend тренер по художественной гимнастике с 30-летним опытом, ветеран спорта Сара Насирова.

"Наши блистают, и мне это очень приятно. Меня радует, что наши девочки достойно представляют свою страну. Они очень хорошо подготовились. Желаю им еще больших успехов," - сказала Насирова.

Она отметила, что в успехах сборной также большая заслуга тренеров.

По словам Насировой, ей также понравились гимнастки из Узбекистана, Ливана, у которых неплохой уровень.

"Но бесспорно, что азербайджанские гимнастки заслуживают медалей," - сказала тренер.

Она также добавила, что мероприятие проходит на очень высоком уровне.

Говоря о развитии гимнастики в Азербайджане, Насирова отметила, что после того как Первый вице-президент Мехрибан Алиева стала президентом федерации гимнастики страны, в стране начался рассвет этого вида спорта, и все больше дитей идут им заниматься.

"У нас растет большая достойная смена. Так что у нас еще много хорошего впереди," -сказала Насирова.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.