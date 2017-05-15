Болеем за азербайджанских гимнасток и они оправдывают ожидания - зрители

2017-05-15 01:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Большинство зрителей на соревнованиях по художественной гимнастике в рамках Игр исламской солидарности в Баку болели за азербайджанских спорсменок.

Как сообщил Trend один из зрителей Рашад Мамедрасулов, он впервые на соревнованиях по гимнастике. Прийти его уговорила дочь Назрин, которой нравится этот вид спорта.

"Очень понравилось. Будем приходить еще", - сказал Мамедрасулов.

Он также отметил, что они вместе с дочерью болели за азербайджанских гимнасток, и особенно им понравилось выступление Марины Дурунды.

Еще одна зрительница Айсель Алиева, пришедшая на финал по художественной гимнастике с племянницей также сообщила Trend, что впервые посещает подобные соревнования.

"Очень понравилось. Особенно понравилась Марина Дурунда," - сказала Алиева.

Она добавила, что теперь планирует пойти на соревнования по плаванию и прыжкам в воду, а если в дальнейшем в Баку будут еще какие-нибудь соревнования по гимнастике, также будет рада их посетить.

Еще одна зрительница Татьяна Таршилова сообщила Trend, что очень любит художественную гимнастику, в детстве несколько лет занималась этим видом спорта и сейчас, когда есть возможность, посещает соревнования проходящие в Баку. По ее словам, она также была на Евроиграх и на Кубке мира по художественной гимнастике в конце апреля. На соревнования в рамках исламских игр Таршилова пришла с детьми и мамой.

"Всем нам очень нравится. Болеем за наших, за Азербайджан. Очень любим Марину Дурунду. Она замечательно выступила, смотрели с замиранием сердца," -сказала зрительница.

Она также сообщила, что с интересом следит за выступлениями российских гимнасток, когда они участвуют в соревнованиях в Баку.

"У них много сильных спортсменок и всегда интересные выступления," -сказала Таршилова.

В воскресение азербайджанская гимнастка Марина Дурунда принесла в копилку страны две золотые и по одной серебряной и бронзовой медали, а Жаля Пириева - по одной медали каждого достоинства. В субботу азербайджанская команда по художественной гимнастике выиграла золотую медаль в командном зачете.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)