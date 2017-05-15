КНДР заявила об успешном пуске баллистической ракеты

2017-05-15 02:02 | www.apa.az | 3

КНДР сообщила, пуск баллистической ракеты средней дальности типа "земля-земля" прошел успешно.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Пхеньян сообщил, что провел испытание ракеты под названием Hwasong-12. Ракета пролетела 787 километров.

В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров.