Жители канадской провинции Квебек возвращаются домой после наводнения

2017-05-15 02:20 | www.trend.az | 3

Жители провинции Квебек в Канаде, пострадавшие из-за наводнений, начали возвращаться в свои дома после того, как уровень воды начал заметно снижаться, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.

По его данным, власти города Монреаль посоветовали жителям принять все меры предосторожности при возращении в свои затопленные дома и предприятия, в то время как обширные территории до сих пор остаются под водой. В то же время власти Монреаля отменили чрезвычайное положение из-за стремительного снижения уровня воды.

Департамент провинции по чрезвычайным ситуациям сообщил, что наводнение коснулось порядка 4,6 тысячи человек, практически 3,9 тысячи были вынуждены покинуть свои дома в 129 муниципалитетах провинции. Такое состояние, как отмечает телеканал, было зафиксировано в субботу.

Ранее сообщалось, что более тысячи военнослужащих Канады были проведены в готовность для борьбы с последствиями наводнения, которое затронуло восточную часть Канады в начале мая.