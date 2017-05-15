Europol Müdürü Wainwright: Siber saldırı 150 ülkede 200 bin bilgisayarı etkiledi

2017-05-15 02:47 | www.trend.az | 1

AB Polis Teşkilatı Müdürü (Europol) Rob Wainwright, cuma günü dünya çapındaki siber saldırıdan, 150 ülkede 200 bin bilgisayarın etkilendiğini ve bunların çoğunun iş yerlerinde ve bazılarının da büyük şirketlerde olduğunu bildirdi.

İngiliz kanalı ITV'ye konuşan Wainwright, saldırının eşi görülmemiş bir özelliğe sahip olduğunu, "ransomware" denilen fidye yazılımları ve "warm" denilen solucan tipi bilgisayar virüslerinin birleştirilmesiyle oluşturulduğunu aktardı.

Saldırıyı yapanların söz konusu birleşimi virüsün yayılma hızını arttırmak için kullandıklarını belirten Wainwright, "Şu anda giderek büyüyen bir tehlike ile karşı karşıyayız. Saldırıdan etkilenenlerin sayısı gittikçe artıyor. İnsanlar pazartesi sabahı işe vardıklarında, bilgisayarlarını açtıklarında bu sayının daha da artabilecek olmasından endişeliyim." diye konuştu.

Wainwright, saldırıdan etkilenen çok sayıda bilgisayar olmasına rağmen, virüsün sanal para Bitcoin ile ödeme talebine karşı çok az mağdurun yanıt verdiğini bildirdi.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini henüz bilmediklerine işaret eden Wainwright, "Bunun bir kriminal saldırı olduğu apaçık ortada." ifadesini kullandı.

"WannaCry" adı verilen kötü amaçlı yazılımın kullanıldığı saldırı cuma günü başta Rusya, Ukrayna ve Tayvan olmak üzere toplam 99 ülkeyi etkilemişti.

Kaynak: AA