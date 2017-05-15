В Бразилии с начала года число погибших от желтой лихорадки достигло 259 человек

2017-05-15 02:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С начала этого года число погибших от желтой лихорадки в Бразилии достигло 259 человек, сообщает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на данные правительство.

В заявлении министерства здравохранений Бразилии говорится, что подтверждено 259 смертей, еще 47 расследуются.

В общем число подтвержденных случаев возросло до 756, в то время как еще 622 потенциальных случая анализируются органами здравоохранения.

Самыми пострадавшими штатами являются Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, оба на юго-востоке Бразилии.

Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание. Ее возбудитель переносится комарами. Заболевание распространено в тропических и субтропических странах и характеризуется высокой температурой тела, тяжелым общим состоянием, кровотечениями в полости рта, желудка и кишечника, поражением печени и почек, желтухой. Желтая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высоким процентом смертельных исходов.