В столице Йемена объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры

2017-05-15 03:07 | www.apa.az | 3

В столице Йемена Сане объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры, из-за которой погибли десятки людей.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, Минздрав страны призвал различные гуманитарные организации оказать помощь в сложившейся ситуации и предотвратить «беспрецедентную катастрофу».

Отмечается, что система здравоохранения страны, пострадавшая в результате двухлетней войны, не может самостоятельно справиться со вспышкой болезни.