КНДР назвала запуск баллистической ракеты успешным

2017-05-15 06:30 | www.trend.az | 4

КНДР успешно запустила ракету средней дальности, передает Би-Би-Си со ссылкой на северокорейское официальное агентство ЦТАК.

В сообщении уточняется, что в ходе запуска была протестирована возможность ракеты нести крупную ядерную боеголовку.

Ракета была запущена под большим углом, чтобы не подвергать риску безопасность соседних стран, говорится в сообщении. По данным ЦТАК, ракета пролетела 787 км и достигла высоты в 2111 км.

Южнокорейское агентство Ренхап уточняет со ссылкой на телевидение КНДР, что запущенная ракета называется "Хвасон-12".

Об очередном испытании ракеты в Северной Корее стало известно в ночь на 14 мая.