БАКУ-2017: Календарь восьмого дня Игр исламской солидарности в Баку

2017-05-15 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стартует восьмой день соревнований на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Сегодня будут продолжены бои боксеров среди мужчин в весовых категориях 49, 56, 69 и +91 кг.

В этих весовых категориях Азербайджан представят Руфат Гусейнов, Тайфур Алиев, Тамерлан Абдуллаев и Магомедрасул Меджидов.

12:00 - 14:00 Мужчины - первый наилегчайший вес (46-49 кг) Мужчины - полулегкий вес (56 кг) 18:00 - 20:00 Мужчины – полусредний вес (69 кг) Мужчины – супертяжелый вес (+91 кг)

Сегодня также завершатся групповые игры в футбольном турнире. В группе А сборная Азербайджана встретится со сборной Марокко.

12:30 - 14:30 Мужчины – командная групповая игра B6 (Турция - Палестина) 12:30 - 14:30 Мужчины - командная групповая игра B5 (Оман - Алжир) 18:30 - 20:30 Мужчины - командная групповая игра A5 (Камерун - Саудовская Аравия) 18:30 - 20:30 Мужчины – командная групповая игра A6 (Марокко - Азербайджан)

В соревнованиях по спортивной гимнастике будут определены победители среди мужчин по вольным упражнениям, упражнениям на брусьях, упражнениям на кольцах, упражнениям по опорным прыжкам, упражнениям на турнике и на гимнастическом коне, а также победители среди женщин по опорным прыжкам, упражнениям на брусьях разной высоты, вольным упражнениям и упражнениям на гимнастическом турнике.

Азербайджан в соревнованиях мужчин представляют Мурад Агарзаев, Бенсе Талас и Тимур Байрамов, в выступлениях женщин - Марина Некрасова, Юлия Иншина и Екатерина Тишкова.

10:00 - 15:27 Мужчины - команда Женщины - команда 15:33 - 18:32 Мужчины - команда Женщины - команда

В соревнованиях по стрельбе станут известны сильнейшие среди женщин по стрельбе из ружья на расстоянии 50 метров, стрельбе по круговому стенду и стендовой стрельбе в дисциплине трап (траншейный стенд), и стрельбе из пистолета на расстоянии 50 метров и из стандартного пистолета на расстоянии 25 метров среди мужчин.

Также продолжаются соревнования по плаванию.

Среди пловцов будут определены победители вольного стиля на расстоянии 50 метров, пловцы брассом (100 метров), индивидуального комплексного плавания на 400 метров, на спине (100 метров) и свободной эстафете 4X200 метров, и среди пловчих в стиле баттерфляй (200 метров), вольного стиля на 100 и 1500 метров, брассом (100 метров) и на спине (200 метров).

В теннисном турнире определятся сильнейшие среди мужских и женских команд.

10:00 - 18:00 Мужчины, команда - финалы Мужчины, команда – церемония награждения Женщины, команда – церемония награждения Женщины команда, группа A – отборочный тур

В волейболе продолжаются игры группового тура

10:00 - 12:30 Мужчины – командная групповая игра A5 (Турция - Пакистан) 19:00 - 21:30 Женщины – командная групповая игра A5 (Турция - Кыргызстан) 21:30 - 23:59 Мужчины – командная групповая игра B5 (Катар – Саудовская Аравия)

В водном поло сборная Азербайджана встретится со сборной Турции.

16:30 - 17:30 Мужчины – командная групповая игра A3-A4 (Саудовская Аравия - Индонезия) 18:00 - 19:00 Мужчины – командная групповая игра A1-A5 (Азербайджан - Турция)

Сегодня также определятся спортсмены-тяжелоатлеты, которые поднимут самый тяжелый вес.

12:00 - 18:00 Женщины 63 кг Мужчины 69 кг Женщины 69 кг Женщины 75 кг

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)