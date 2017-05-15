BMGK Kuzey Kore için toplanacak

2017-05-15 08:38 | www.trend.az | 1

Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi yapmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yarın toplanacağı belirtildi.

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM), Kuzey Kore’nin füze denemesi yaptığını ve söz konusu füzenin Japon Denizi'ne düştüğünü açıklamıştı.

Bu denemenin ardından ABD ve Japonya'nın BMGK başkanlığına acil toplantı için çağrı yaptığı belirtildi.

BMGK mayıs ayı başkanı Uruguay'ın yarın için toplantıyı programa aldığı öğrenildi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılında bu yana çeşitli askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

BMGK, Kuzey Kore'yi nükleer silah ve füze denemeleri nedeniyle defalarca kınamış ve bu eylemlere son verme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA