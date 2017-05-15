Азербайджан завоевал 50 медалей – ТАБЛИЦА

2017-05-15 08:41 | www.oxu.az | 3

По итогам очередного дня соревнований Азербайджан продолжает лидировать в медальном зачете IV Игр исламской солидарности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сегодня сборная Азербайджана завоевала 14 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Таким образом, количество медалей, завоеванной азербайджанской сборной на Исламиаде достигло 50-ти. В активе Азербайджана 24 золотые, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Золотые медали завоевали: Марина Дурунда (2), Жаля Пириева (художественная гимнастика), Юлия Иншина, Марина Некрасова, Мария Смиронова, Екатерина Тишкова (женская сборная Азербайджана по спортивной гимнастике), Руслан Лунёв (стрельба, 2), Роман Гейдаров, Ирина Зарецкая, Айхан Мамаев, (карате), Максим Шемберов (плавание), Мамедали Мехтиев, Эльхан Мамедов (дзюдо), Эльчин Талыбов, Рамиль Гасымов (парадзюдо), сборная Азербайджана по гандболу.

Серебряные медали завоевали: Мурад Агарзаев, Тимур Байрамов, Бенсе Талас (мужская сборная по спортивной гимнастике), Марина Дурунда, Жаля Пириева (худ.гимнастика), Эльмар Гасымов, Ирина Киндзерская (дзюдо), Фарида Алиева (карате), Байрам Мустафаев, Канан Абдулханлы (парадзюдо).

Бронзовые медали завоевали: Марина Дурунда, Жаля Пириева (худ.гимнастика), Асиман Гурбанлы (дзюдо), Натик Талыбов, Ровшан Сафаров и Ильхам Закиев (парадзюдо).

На сегодняшний день медалистами стали спортсмены из 24 стран. Радость чемпионства пережили атлеты из 13 стран.

Второе место в общем зачете соревнований занимает команда Турции (20 золотых, 24 серебряных, 15 бронзовых медалей), третье – Узбекистан (5-4-12).

A.M.